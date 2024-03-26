Генштаб: на фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Лиманском направлениях

В течение суток враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В общем зафиксировано 50 боевых столкновений. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Кроме того, разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Поповка, Искрисковщина, Белополье, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими воины отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области; Терны¸ Ямполовка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими Силами обороны отражено 5 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клищеевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курдюмовка и Часов Яр Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Калиновка, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Первомайское Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи и Новопокровское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка и Александровка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка, Константиновка Донецкой области.

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На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Также противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Щербаки и Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 3 безуспешных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Солончаки, Ивановка и Тягинка Херсонской области.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 складу боеприпасов противника - подытожили в Генштабе.

Напомним,

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что удары по военным объектам будут продолжаться до тех пор пока россияне не покинут Крым и не освободят временно оккупированные территории Украины.