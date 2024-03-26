Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБОЭксклюзив
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Генштаб: на фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Лиманском направлениях
Российские войска нанесли 4 ракетных и 52 воздушных удара, 43 раза обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры, тогда как украинские войска отбили многочисленные атаки на многих направлениях.
Упала вчера в частном секторе Киева: взрывотехники изъяли боевую часть ракеты
Взрывотехники полиции Киева изъяли обломок ракеты со взрывчаткой и детонаторами, которая упала в жилом квартале. Его вес достиг более 20 килограмм.
Окружение путина не видит связи Украины с нападением на москву - Bloomberg
Даже ближайший соратник, белорусский диктатор александр лукашенко, похоже, подрывает утверждение путина о том, что подозреваемые пытались сбежать в Украину.
Юношеская сборная Украины по футболу победила Швейцарию и вышла на Евро-2024
Сборная Украины по футболу U19 разгромила Швейцарию со счетом 3:0 и квалифицировалась на Евро-2024, не пропустив ни одного мяча.
россия заставляет свои компании сократить добычу нефти - Reuters
россия требует от своих нефтяных компаний сократить добычу до 9 миллионов баррелей в сутки до конца июня в соответствии с обязательствами ОПЕК+.
100 тыс. долл. за махинации в медсфере в прифронтовой зоне: на взятке разоблачили двух депутатов Сумского облсовета
Двух депутатов Сумского областного совета, один из которых является директором больницы, поймали с поличным, когда они предлагали взятку в размере $100 000 главе Сумской городской военной администрации за объединение медицинских учреждений и обеспечение финансовых "откатов". Как стало известно УНН из собственных источников речь о Владимире Поцелуеве, который является директором Клинической больницы св.Пантелеймона Сумского городского совета и Расула Магомед-Шариповича Галаева.
Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольский район, повреждены дома, предприятие и санаторий
Во вторник российские оккупанты 15 раз обстреляли Никопольский район, используя тяжелую артиллерию и ударные беспилотники, повредив 10 частных домов, хозяйственное здание, частное предприятие, санаторий и несколько линий электропередач, но обошлось без жертв.
Противотанковые рвы и линии заграждения: в ОВА показали, как строят вторую линию обороны на Херсонщине
Украина активно строит вторую линию обороны с противотанковыми рвами и невзрывными заграждениями на деоккупированной части Херсонской области для защиты освобожденных территорий.
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
Алексей Данилов вероятно был уволен с должности секретаря СНБО из-за его противоречивых заявлений, которые повредили имиджу Украины, а также отсутствия коммуникации с окружением Президента.
НАБУ открыла материалы дела в отношении бывшего мэра Сум и чиновника инфраструктуры, которых обвиняют в коррупции на $2,13 млн грн
САП завершила досудебное расследование в отношении бывшего городского головы Сум Александра Лысенко и бывшего директора департамента инфраструктуры Александра Журбы по факту получения неправомерной выгоды в размере 2,13 млн грн. Материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты.