Генштаб: на фронте шло 208 боестолкновений, активность больного сохраняется на двух направлениях

На передовой шло 208 боестолкновений. Интенсивно противник продолжает атаковать на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

на Харьковском направлении произошло 5 боестолкновений с врагом в районе Волчанска.

на Купянском направлении агрессор 17 раз пытался бить вблизи Григоровки, Зеленой Рощи, Загрызового, Сенькового, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.

на Лиманском направлении 21 раз противник атаковал в направлениях Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского.

на Северском направлении террористы безуспешно штурмовали в районе Григоровки.

на Краматорском направлении 13 раз силы врага атаковали в районах населенных пунктов времен овраг, Ступочки, Белая Гора, Предтечино и Дилиевка.

На Донецком направлении противник 6 раз безуспешно пытался прорваться в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк.

на Покровском направлении агрессор совершил 32 штурмовых и наступательных действия в районах Миролюбовки, Луча, Красного оврага, Лисовки и Млечного.

на Кураховском направлении насчитывается 39 боестолкновений. Захватчики желают продвинуться в районах населенных пунктов Дачное, Новодмитровка, Курахово, дальнее, Катериновка, Елизаветовка, Гановка и Антоновка.

на Времовском направлении ВСУ отбылт 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Равнополь.

на Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

на Ореховском направлении силы террористов сбросили 10 управляемых авиационных бомб по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Темировка и Павловка.

на Приднепровском направлении ВСУ 5 раз отражали атаки захватчиков на позиции украинского войска.

Генштаб: на передовой происходило 185 боестолкновений, активнее всего враг ведет себя на двух направлениях