Генштаб: на фронте шло 208 боестолкновений, активность больного сохраняется на двух направлениях
Киев • УНН
За сутки произошло 208 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные атаки противника зафиксированы на Покровском и Кураховском направлениях, не было 32 и 39 боестолкновений соответственно.
На передовой шло 208 боестолкновений. Интенсивно противник продолжает атаковать на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
на Харьковском направлении произошло 5 боестолкновений с врагом в районе Волчанска.
на Купянском направлении агрессор 17 раз пытался бить вблизи Григоровки, Зеленой Рощи, Загрызового, Сенькового, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.
на Лиманском направлении 21 раз противник атаковал в направлениях Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского.
на Северском направлении террористы безуспешно штурмовали в районе Григоровки.
на Краматорском направлении 13 раз силы врага атаковали в районах населенных пунктов времен овраг, Ступочки, Белая Гора, Предтечино и Дилиевка.
На Донецком направлении противник 6 раз безуспешно пытался прорваться в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк.
на Покровском направлении агрессор совершил 32 штурмовых и наступательных действия в районах Миролюбовки, Луча, Красного оврага, Лисовки и Млечного.
на Кураховском направлении насчитывается 39 боестолкновений. Захватчики желают продвинуться в районах населенных пунктов Дачное, Новодмитровка, Курахово, дальнее, Катериновка, Елизаветовка, Гановка и Антоновка.
на Времовском направлении ВСУ отбылт 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Равнополь.
на Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.
на Ореховском направлении силы террористов сбросили 10 управляемых авиационных бомб по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Темировка и Павловка.
на Приднепровском направлении ВСУ 5 раз отражали атаки захватчиков на позиции украинского войска.
Генштаб: на передовой происходило 185 боестолкновений, активнее всего враг ведет себя на двух направлениях26 нояб. 2024, 00:34 • 16604 просмотра