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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на фронте шло 208 боестолкновений, активность больного сохраняется на двух направлениях

Генштаб: на фронте шло 208 боестолкновений, активность больного сохраняется на двух направлениях

Киев  •  УНН

 • 1907 просмотра

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За сутки произошло 208 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные атаки противника зафиксированы на Покровском и Кураховском направлениях, не было 32 и 39 боестолкновений соответственно.

На передовой шло 208 боестолкновений. Интенсивно противник продолжает атаковать на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

на Харьковском направлении произошло 5 боестолкновений с врагом в районе Волчанска.

на Купянском направлении агрессор 17 раз пытался бить вблизи Григоровки, Зеленой Рощи, Загрызового, Сенькового, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.

на Лиманском направлении 21 раз противник атаковал в направлениях Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского.

на Северском направлении террористы безуспешно штурмовали в районе Григоровки.

на Краматорском направлении 13 раз силы врага атаковали в районах населенных пунктов времен овраг, Ступочки, Белая Гора, Предтечино и Дилиевка.

На Донецком направлении противник 6 раз безуспешно пытался прорваться в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк.

на Покровском направлении агрессор совершил 32 штурмовых и наступательных действия в районах Миролюбовки, Луча, Красного оврага, Лисовки и Млечного.

на Кураховском направлении насчитывается 39 боестолкновений. Захватчики желают продвинуться в районах населенных пунктов Дачное, Новодмитровка, Курахово, дальнее, Катериновка, Елизаветовка, Гановка и Антоновка.

на Времовском направлении ВСУ отбылт 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Равнополь.

на Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил. 

на Ореховском направлении силы террористов сбросили 10 управляемых авиационных бомб по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Темировка и Павловка.

на Приднепровском направлении ВСУ 5 раз отражали атаки захватчиков на позиции украинского войска.

Генштаб: на передовой происходило 185 боестолкновений, активнее всего враг ведет себя на двух направлениях26 нояб. 2024, 00:34 • 16604 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина