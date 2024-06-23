На фронте с начала суток произошло 116 боевых столкновений. Сегодня враг концентрировал свои усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

С начала суток произошло 116 боевых столкновений, противник нанес два ракетных удара четырьмя ракетами, 47 авиаударов (применил 70 Кабов) и 444 удара дронами-камикадзе, совершил 3227 обстрелов позиций наших войск - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: ВСУ отбили 5 атак врага в районе Волчанска. Здесь захватчики потеряли 99 военнослужащих убитыми и ранеными и 14 единиц военной техники, в частности, уничтожена боевая бронированная машина, шесть автомобилей и повреждены три артсистемы.

На Купянском: защитники отразили 9 атак оккупантов. Однако продолжаются еще 2 боевых столкновения в районах песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском: зафиксировано 9 попыток захватчиков продвинуться в направлениях Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. Также ВСУ отбили 4 атаки. Ситуация под контролем украинских воинов.

На Северском: оккупанты потерпели неудачу при попытках штурма наших позиций вблизи Раздоловки и выемки.

На Торецком: Силы защиты отразили 7 атак террористов.

На Покровском противник в эти сутки совершил 46 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций. Более половины атак враг провел из района Очеретяного. Ситуация напряженная. Однако продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка.

На Времовском произошло 4 боевых столкновения. Вражеские штурмы были остановлены в районах Урожайного и Старомайорского.

На Покровском направлении враг 19 раз пробовал вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций - Генштаб