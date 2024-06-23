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Генштаб: На фронті відбулося 116 боєзіткнень. Ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 52137 перегляди

За інформацією від Генштабу, з початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Сьогодні противник особливо зосередив свої зусилля на Покровському і Курахівському напрямках.

Генштаб: На фронті відбулося 116 боєзіткнень. Ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках

На фронті з початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень, противник завдав два ракетних удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосував 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе, здійснив 3227 обстрілів позицій наших військ

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: ЗСУ відбили 5 атак ворога в районі Вовчанська. Тут загарбники втратили 99 військовослужбовців вбитими та пораненими і 14 одиниць військової техніки, зокрема, знищено бойову броньовану машину, шість автомобілів та пошкоджено три артсистеми.

На Куп’янському: Захисники відбили 9 атак окупантів. Проте тривають ще 2 бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському: зафіксовано 9 спроб загарбників просунутись у напрямках Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. Також ЗСУ відбили 4 атаки. Ситуація під контролем українських воїнів.

На Сіверському: окупанти зазнали невдачі при спробах штурму наших позицій поблизу Роздолівки та Виїмки.

На Торецькому: Сили захисту відбили 7 атак терористів.

На Покровському противник цієї доби здійснив 46 спроб витіснити українськіх захисників із займаних позицій. Більше половини атак ворог провів з району Очеретиного. Ситуація напружена. Проте тривають бої за населений пункт Новоолександрівка.

На Времівському відбулося 4 бойових зіткнення. Ворожі штурми були зупинені в районах Урожайного та Старомайорського.

На Покровському напрямку ворог 19 разів пробував витіснити українських захисників із займаних позицій - Генштаб23.06.24, 12:41 • 84880 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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