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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 289 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли уже около 289 430 человек, 4979 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 289 тысяч

Детали

Как сообщается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 17.10.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 289 430 (+800) человек,
  • танков - 4979 (+14),
  • боевых бронированных машин - 9405 (+20),
  • артиллерийских систем – 6936 (+26),
  • РСЗВ – 814 (+0),
  • средств ПВО - 547 (+0),
  • самолетов – 318 (+0),
  • вертолетов – 317 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5291 (+11),
  • крылатых ракет - 1533 (+2),
  • кораблей/катеров - 20 (+0),
  • подводных лодок - 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9293 (+22),
  • специальной техники - 982 (+1).

Дополнение

Силы обороны сбили ночью все 6 дронов-"шахедов" и управляемую авиационную ракету.

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