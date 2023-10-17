Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 289 тысяч

КИЕВ. 17 октября. УНН. Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли уже около 289 430 человек, 4979 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.