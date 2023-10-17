Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 289 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли уже около 289 430 человек, 4979 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 17.10.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 289 430 (+800) человек,
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- танков - 4979 (+14),
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- боевых бронированных машин - 9405 (+20),
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- артиллерийских систем – 6936 (+26),
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- РСЗВ – 814 (+0),
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- средств ПВО - 547 (+0),
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- самолетов – 318 (+0),
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- вертолетов – 317 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5291 (+11),
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- крылатых ракет - 1533 (+2),
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- кораблей/катеров - 20 (+0),
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- подводных лодок - 1 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9293 (+22),
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- специальной техники - 982 (+1).
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Дополнение
Силы обороны сбили ночью все 6 дронов-"шахедов" и управляемую авиационную ракету.