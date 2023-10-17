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Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 289 тисяч

Київ • УНН

 • 428935 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 289 430 осіб, 4979 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 289 тисяч

Деталі

Як повідомляється, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 17.10.2023 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 289 430 (+800) осіб,
  • танків ‒ 4979 (+14),
  • бойових броньованих машин ‒ 9405 (+20),
  • артилерійських систем – 6936 (+26),
  • РСЗВ – 814 (+0),
  • засобів ППО ‒ 547 (+0),
  • літаків – 318 (+0),
  • гелікоптерів – 317 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11),
  • крилатих ракет ‒ 1533 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
  • підводних човнів - 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9293 (+22),
  • спеціальної техніки ‒ 982 (+1).

Доповнення

Сили оборони збили вночі усі 6 дронів-"шахедів" та керовану авіаційну ракету.

Українські Національні Новини

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