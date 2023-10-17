Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 289 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 289 430 осіб, 4979 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 17.10.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 289 430 (+800) осіб,
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- танків ‒ 4979 (+14),
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- бойових броньованих машин ‒ 9405 (+20),
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- артилерійських систем – 6936 (+26),
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- РСЗВ – 814 (+0),
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- засобів ППО ‒ 547 (+0),
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- літаків – 318 (+0),
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- гелікоптерів – 317 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11),
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- крилатих ракет ‒ 1533 (+2),
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
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- підводних човнів - 1 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9293 (+22),
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- спеціальної техніки ‒ 982 (+1).
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Доповнення
Сили оборони збили вночі усі 6 дронів-"шахедів" та керовану авіаційну ракету.