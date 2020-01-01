Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с заявлением главы КНДР Ким Чен Ына о том, что Пхеньян больше не обязан выполнять мораторий на ядерные испытания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Гутерриш выразил надежду, что испытания не восстановятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и заявил о своей поддержке возобновления диалога.
"Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должна быть сохранена", - говорится в сообщении.
Напомним, КНДР отказалась от моратория на ядерные испытания и готовит новое оружие.