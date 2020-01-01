Генсек ООН стурбований заявою КНДР про мораторій на ядерні випробування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння у зв'язку з заявою глави КНДР Кім Чен Ина про те, що Пхеньян більше не зобов'язаний виконувати мораторій на ядерні випробування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Гутерріш висловив сподівання, що випробування не відновляться згідно з відповідним резолюціям Ради Безпеки, і заявив про свою підтримку відновлення діалогу.
"Нерозповсюдження залишається фундаментальною опорою глобальної ядерної безпеки і має бути збережена", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, КНДР відмовилася від мораторію на ядерні випробування і готує нову зброю.