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Генсек ООН стурбований заявою КНДР про мораторій на ядерні випробування

Генсек ООН стурбований заявою КНДР про мораторій на ядерні випробування

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння у зв'язку з заявою глави КНДР Кім Чен Ина про те, що Пхеньян більше не зобов'язаний виконувати мораторій на ядерні випробування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Гутерріш висловив сподівання, що випробування не відновляться згідно з відповідним резолюціям Ради Безпеки, і заявив про свою підтримку відновлення діалогу.

"Нерозповсюдження залишається фундаментальною опорою глобальної ядерної безпеки і має бути збережена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, КНДР відмовилася від мораторію на ядерні випробування і готує нову зброю.

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