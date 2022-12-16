Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Детали

Документ поддержали 82 страны, против резолюции голосовало 14 стран, воздержались — 80.

Против голосовали: беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, россия, Судан, Сирия, Зимбабве.

Документ осуждает использование рф Крыма с целью агрессии против Украины и для поддержки попытки незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей. Резолюция осуждает разжигание ненависти к Украине и украинцам и распространение дезинформации, что оправдывает агрессию россии против Украины.

Генассамблея считает недопустимой новую волну задержаний в Крыму, насильственные перемещения в Крым и из Крыма, насильственные исчезновения, а также так называемую фильтрацию перемещенных лиц.

В документе отмечается, что временная оккупация Крыма стала основой для серьезного кризиса в области прав человека на других территориях Украины, находящихся под временным военным контролем россии. Также резолюция содержит призыв, чтобы россия немедленно прекратила свою агрессию против Украины и вывела все свои вооруженные силы с ее территории.

Также резолюция требует от рф немедленно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрет его деятельности, приговоры в отношении крымских татар и их лидеров и немедленно освободить задержанных, включая лидеров Меджлиса.

Кроме этого, требуется остановить насильственную депортацию украинских детей в россию и принять необходимые меры по безопасному возвращению и воссоединению с семьями.

Документ призывает рф прекратить политику насильственной смены демографического, в частности этнического, состава населения и принять меры, направленные на ограничение свободной миграции граждан россии в оккупированный Крым. Резолюция напоминает всем государствам и международным организациям о необходимости называть органы рф и их представителей в Крыму “оккупационной властью рф”. Документ акцентирует внимание на дискриминационной практике российских оккупационных властей, произвольных задержаниях и арестах, пытках, сексуальном насилии, принуждении задержанных лиц к “сотрудничеству”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПВО и разминирование: участники саммита ЕС решили нарастить военную помощь Украине