Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна", в якій враховані умови, що склалися з початком повномасштабного вторгнення рф, передає УНН.
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Документ підтримали 82 країни, проти резолюції голосувало 14 країн, утрималися — 80.
Проти голосували: білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, росія, Судан, Сирія, Зімбабве.
Документ засуджує використання рф Криму з метою агресії проти України та для підтримки спроби незаконної анексії Херсонської та Запорізької областей. Резолюція засуджує розпалювання ненависті до України і українців та поширення дезінформації, що виправдовує агресію росії проти України.
Генасамблея вважає недопустимою нову хвилю затримань у Криму, насильницькі переміщення в Крим і з Криму, насильницькі зникнення, а також так звану фільтрацію переміщених осіб.
У документі зазначається, що тимчасова окупація Криму стала основою для серйозної кризи в галузі прав людини на інших територіях України, що перебувають під тимчасовим військовим контролем росії. Також резолюція містить заклик, щоб росія негайно припинила свою агресію проти України та вивела всі свої збройні сили з її території.
Також резолюція вимагає від рф негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності, вироки щодо кримських татар та їхніх лідерів та негайно звільнити затриманих, включаючи лідерів Меджлісу.
Крім цього, вимагається зупинити насильницьку депортацію українських дітей у росію і вжити необхідних заходів щодо безпечного повернення і возз’єднання з родинами.
Документ закликає рф припинити політику насильницької зміни демографічного, зокрема етнічного, складу населення та вжити заходів, спрямованих на обмеження вільної міграції громадян рф до окупованого Криму. Резолюція нагадує всім державам та міжнародним організаціям про необхідність називати органи рф та їхніх представників у Криму “окупаційною владою рф”. Документ акцентує увагу на дискримінаційній практиці російської окупаційної влади, свавільних затриманнях і арештах, тортурах, сексуальному насильстві, примусу затриманих осіб до “співпраці”.
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