Командующий российской группировки войск "Днепр" генерал Михаил Теплинский начал масштабную инспекцию позиций и командных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ, передает УНН.

Детали

По данным агента "АТЕШ", который находится в штабе одной из российских воинских частей, целью этой проверки является оценка боеспособности подразделений и наведение порядка, что, вероятно, связано с последними инцидентами и скандалами во вражеской армии.

Напомним, что в подразделениях группировки "Днепр", которая контролирует Приднепровское направление в Херсонской и Запорожской областях, в последнее время резко возросли случаи дезертирства и дружественного огня. Кроме того, растут боевые потери среди личного состава, что вызывает напряжение и требует от командования большего контроля.

Кроме этого, по словам источников, на которые ссылается агент "АТЕШ", действия Теплинского могут включать жесткие дисциплинарные меры, поскольку он стремится "упорядочить" подразделения после серии инцидентов. Фактически, эта инспекция может быть попыткой российского командования восстановить контроль над деморализованными и истощенными частями.

Армия рф наращивает силы в оккупированном Геническе - "АТЕШ"