Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Согласно Конституции Украины, земля является национальным богатством, которое подлежит бесплатной приватизации гражданами страны. Однако сейчас складывается такая ситуация, когда за свою землю рядовые граждане должны конкурировать с корпорациями, а вскоре, вероятно, и с иностранцами. При этом самый большой земельный банк Украины - в руках Национальной аграрной академии наук (НААН), которая погрязла в коррупционных скандалах и неоднократно была уличена на скрытой передаче земли в аренду коммерсантам, сообщает УНН.

По закону, все граждане Украины имеют право на приватизацию земель для ведения фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства, ведения садоводства, индивидуального дачного строительства и строительства гаражей.

Однако далеко не все граждане реализовали свое право, а рынок земли уже открыт для многих участников. Держателем одного из крупнейших земельных банков была и пока остается Национальная аграрная академия, которая унаследовала земли от советских колхозов и совхозов. Но абсолютная власть над национальным богатством страны и куча лазеек настолько затуманили голову чиновникам, что до сих пор часть этой земли остается не оформленной юридически, согласно законодательству Украины. То есть, фактически, в серой зоне.

Если унифицировать все скандалы, связанные с НААН, получим следующее:

- Коррупционные скандалы: НААН периодически обвиняют в коррупции, в частности относительно непрозрачного использования земельных ресурсов и бюджетных средств. Например, были случаи, когда обвиняли в продаже земли, предназначенной для научных исследований, по заниженным ценам, что наносило ущерб государству.

- Нецелевое использование земель: в некоторых случаях академию обвиняли в использовании земель не по назначению, включая передачу в аренду земельных участков под коммерческие проекты без надлежащего контроля и прозрачности. Об одном из таких случаев УНН писал недавно.

- Ненадлежащее управление имуществом: также были обвинения в неэффективном управлении государственным имуществом, находящимся в ведении НААН. Это включает в себя несоответствующее использование средств, выделенных на научные исследования и инфраструктуру.

Эти скандалы подчеркивают важность реформирования и усиления контроля за деятельностью НААН для обеспечения прозрачности и эффективности использования государственных ресурсов. Однако ситуация настолько вышла из-под контроля, что вместо честного распределения земли между гражданами Украины, государственная политика в лице НАБУ, например, пытается наоборот "загнать" эти земли вновь в коррупционные земельные банки то ли НААН, то ли Фонда госимущества, который теоретически должен прозрачно отдать на приватизацию эти же земли. То есть, забрать у одних и отдать другим.

Об этом свидетельствует в частности дело НАБУ против экс-министра аграрной политики Николая Сольского. Не вдаваясь в детали дела, по сути там имела место ситуация, когда земельные участки передали на приватизацию участникам АТО. Сольский был задействован как адвокат на стороне воинов, еще задолго до того, как он попал в Верховную Раду, а потом уже в министерство агрополитики. Но, как выяснилось, на эти земли претендовали и госпредприятия НААН в лице ГП "Надежда" и ГП "Искра". Доказать, что спорная земля их - не могут, потому что земля не оформлена. А Верховный суд постановил, что НААН считал эти земли своими противоправно.

Почему же такие высокие ставки за эту землю, что в ситуацию вмешались НАБУ не на стороне защитников АТО, а на стороне коррупционного НААН? Оказалось, что ГП "Надежда" сдавали их в скрытую аренду. На землях, которые по сути принадлежат всем гражданам Украины и должны были бы использоваться для опытов и прорыва в науке - частные компании выращивали свой урожай. Речь о более полутора тысячах гектар земли - и это только земли одного госпредприятия, а их в НААН было более сотни. На рынке взятка за использование такого массива земли НААН могла достигать 200+ тысяч долларов, о чем свидетельствует другое дело НАБУ.

Однако можно ли допустить, что НАБУ заинтересовано в коррупции НААН? Очевидно, что нет. Впрочем, вполне возможно допустить, что НАБУ "бережет" дорогостоящие украинские земли для других хозяев, и не факт, что украинских. Ведь сами они финансируются международными партнерами, а там тоже безусловно есть желающие присвоить плодородные почвы Украины.

"Реформировать нельзя ликвидировать" или что делать с НААН для установления социальной справедливости. Несколько основных направлений, которые можно рассмотреть для реформирования:

1. Улучшение прозрачности и подотчетности:

- Внедрение электронных систем для отслеживания использования бюджетных средств и земельных ресурсов.

- Публикация детальных отчетов о деятельности академии и ее институтов, включая финансовые отчеты и отчеты о результатах исследований.

2. Антикоррупционные меры:

- Создание независимой комиссии для расследования коррупционных дел внутри НААН.

- Внедрение жестких антикоррупционных норм и проведение регулярных проверок на соблюдение законодательства.

3. Оптимизация управления ресурсами:

- Проведение аудита земельных ресурсов и имущества НААН для определения их состояния и оптимального использования.

- Обеспечение прозрачных процедур сдачи в аренду земель и других активов, с обязательным проведением открытых конкурсов.

4. Модернизация научно-исследовательской деятельности:

- Привлечение молодых ученых и ученых к работе в НААН через гранты и стипендии.

- Поддержка инновационных проектов и развитие сотрудничества с международными научными учреждениями.

5. Реформа кадровой политики:

- Проведение открытых конкурсов на замещение должностей в академии с целью привлечения квалифицированных специалистов.

- Внедрение системы оценки эффективности работы сотрудников и стимулирования их профессиональной деятельности.

- Аудит КПД штата академии, который насчитывал почти 30 тысяч работников.

6. Привлечение общественности и партнеров:

- Активизация сотрудничества с аграрными ассоциациями, фермерами и другими заинтересованными сторонами.

- Проведение регулярных консультаций с общественностью для учета их мнения в принятии решений.

7. Повышение эффективности управления:

- Внедрение современных методов управления проектами и исследованиями.

- Обеспечение профессионального развития управленческого персонала через тренинги и обучение.

И напоследок, если бы в стране было больше таких "преступников - Робин Гудов" как Сольский, возможно к этому времени все бы участники АТО и нынешние защитники страны получили бы от государства обещанные им земли. Потому что реализовать государственную программу не помог даже меморандум между Госгеокадастрами и Советом ветеранов при министерстве ветеранов. А самостоятельно и без юридической поддержки, как показывает практика, шансы у воинов мизерные. Тем более, сейчас большинство из них задействовано на фронте.

Те, кто успел получить - успешно сдают свои земельные участки агрокомпаниям в аренду и исправно получают средства за них. В частности об этом свидетельствуют АТОвцы, которые успели их получить благодаря Сольскому. И кстати, сами АТОвцы опровергают обвинения НАБУ против экс-министра, что тот якобы заставлял их оформить земли и передать конкретной агрокомпании. Так есть ли состав преступления в том, что воины АТО получили земли и передали их в аренду агрокомпаниям - даже если допустить, что передача в аренду была заранее согласована - окончательный ответ на этот вопрос должен дать только суд. Но уже сейчас понятно, что НАБУ ходит по тонкому льду.

"Я подал все документы и получил земельный участок как участник боевых действий. У меня есть все документы. Землю в аренду сдал по собственному желанию. Арендную плату получаю постоянно и вовремя. Даже индексация проходит - в этом году сильно подняли арендную плату", - говорят защитники.

Но, такие показания очевидно, не устраивают детективов НАБУ и САП, которые уже исчерпали все разумные сроки по следствию этого дела и запланировали допрос еще 1500 человек, в том числе и самих АТОвцев.