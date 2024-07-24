Остановлена схема незаконного увольнения военнослужащих через фиктивное оформление ухода за родственниками. Об этом сообщило ГБР, передает УНН.

Детали

Работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении бывшему военному и работнику коммунального предприятия Каменского городского совета "Центр первичной медико-санитарной помощи №3". Они подделывали документы с целью дальнейшего увольнения военнослужащих со службы.

Следователи выяснили, что за 80 тыс. грн дельцы выдавали военным сфальсифицированные справки о наличии инвалидности у их близких родственников, которые якобы нуждались в присмотре. Такие обстоятельства являются основанием для увольнения с военной службы.

Как сообщается, так называемыми "услугами" воспользовалось по меньшей мере 18 мобилизованных, 12 из них уже были уволены с военной службы. Они также получили предусмотренные законодательством выплаты при увольнении со службы на общую сумму около 500 тыс. грн. Еще 6 военнослужащих подали фиктивные документы и ждали увольнения.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители выявили факт изготовления около 150 фальшивых справок, изъято более 30 поддельных печатей различных медицинских учреждений.

Напомним

Правоохранители разоблачили командира отделения на одном из судов ВМС Украины, который без взятки не отпускал подчиненных на берег. Следователи установили, что для того, чтобы уйти в законный выходной с судна, подчиненные должны были заплатить ему 10 тыс. гривен. По оперативным данным, так он мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тыс. гривен в месяц.

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