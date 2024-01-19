ГБР передало на нужды ВСУ изъятое имущество белорусской компании на более 61 млн долларов

Государственное бюро расследований передало Вооруженным силам Украины 26 тысяч тонн металлической продукции, которая принадлежала компании из беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

Имущество белорусской компании работники ГБР обнаружили во время досудебного расследования на территории морского порта.

В частности, в зоне таможенного контроля Одесской таможни обнаружили арматуру, трубы и стальные заготовки, владельцем которых является компания из республики беларусь. Имущество страны-агрессора могло уже почти два года служить нашей армии, если бы таможня не "потеряла" его вопреки требованиям Закона "Об изъятии имущества в период военного положения" - заявили в ГБР.

ГБР разоблачило схему ввоза российских автозапчастей в Украину

Дополнение

Ориентировочная стоимость товара составляет более 61 млн долларов США. Правоохранители изъяли и передали на нужды военнослужащих Вооруженных Сил Украины 412 вагонов с металлической продукцией.

Напомним,

Украина изъяла 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей на сумму 5 миллионов гривен и передала их Силам обороны.

Для обхода санкций представители россии планировали поставить в Украину контрабандную продукцию через третьи страны.