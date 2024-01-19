ДБР передало на потреби ЗСУ вилучене майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів

Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України 26 тисяч тонн металевої продукції, яка належала компанії з білорусі. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

Деталі

Майно білоруської компанії працівники ДБР виявили під час досудового розслідування на території морського порту.

Зокрема, у зоні митного контролю Одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з республіки білорусь. Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не "загубила" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період військового стану"