ДБР передало на потреби ЗСУ вилучене майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань України вилучило 26 тис. тонн металопродукції білоруської компанії. Товар передано Збройним силам України.
Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України 26 тисяч тонн металевої продукції, яка належала компанії з білорусі. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
Деталі
Майно білоруської компанії працівники ДБР виявили під час досудового розслідування на території морського порту.
Зокрема, у зоні митного контролю Одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з республіки білорусь. Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не "загубила" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період військового стану"
ДБР викрило схему ввезення російських автозапчастин в Україну12.07.23, 13:36 • 328686 переглядiв
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Орієнтовна вартість товару становить понад 61 млн доларів США. Правоохоронці вилучили та передали на потреби військовослужбовців Збройних Сил України 412 вагонів з металевою продукцією.
Нагадаємо
Україна вилучила 10 тонн незаконно ввезених російських автозапчастин на суму 5 мільйонів гривень і передала їх Силам оборони.
Для обходу санкцій представники росії планували поставити до України контрабандну продукцію через треті країни.