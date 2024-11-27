"Газпром" планирует в 2025 году прекратить транзит газа в Европу через Украину

российская корпорация "Газпром" в 2025 году прекратит транзит газа в Европу через Украину. В планах корпорации из так называемого "дальнего зарубежья" – Европа и Турция – остается лишь газоснабжение в Турцию. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Киев заявил, что хочет разорвать транзитное соглашение, которое положит конец более чем полувековым поставкам газа из Сибири на рынки Центральной Европы, которые начались еще в советское время и были стабильным источником доходов российского бюджета.

Несмотря на заявления Киева о нежелании продлевать соглашение, которое приносит Украине до $1 млрд в год в виде транзитных сборов, москва сигнализирует о готовности к переговорам и возможности продолжения поставок через украинскую территорию.

Однако россия, которая до Великой войны была крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, потеряла почти всех своих европейских клиентов. Это произошло из-за попыток ЕС уменьшить зависимость от российской энергетики, а также после подрыва газопровода "Северный поток" в 2022 году.

Как отмечает агентство, такой план окончательно еще не согласован в руководстве, но он предусматривает прекращение транзита через Украину сразу после 31 декабря.

Ожидается, что экспорт российского газа в "дальнее зарубежье" в 2025 году сократится на 20% и составляет менее 39 млрд кубометров, по сравнению с более чем 49 млрд кубометров в 2024 году. Это поставки через газопроводы "Турецкий"и" Голубой поток".

В то же время в" Газпроме " считают, что поставки в Турцию не только не прекратятся – даже не сократятся.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что Венгрия ведет переговоры с "Газпромом" о дополнительных закупках газа на 2025 год. Планируется использовать весь потенциал "Турецкого потока" для увеличения объемов импортируемого топлива.