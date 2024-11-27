"Газпром" планирует в 2025 году прекратить транзит газа в Европу через Украину

ukenru
Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
17:18 • 54757 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 100152 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 109889 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 125115 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 107659 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 122021 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 122468 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 120930 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 122883 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 174496 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли россию прекратить эту войну": Зеленский о ночной атаке рф

"Нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли россию прекратить эту войну": Зеленский о ночной атаке рф

 • 38043 просмотра
Снижение температуры и повышенная влажность: нардеп о выводах комиссии по нештатному срабатыванию 120-мм мин

Снижение температуры и повышенная влажность: нардеп о выводах комиссии по нештатному срабатыванию 120-мм мин

 • 21986 просмотра
Еще один день с отключениями: завтра в Украине будет действовать только одна очередь

Еще один день с отключениями: завтра в Украине будет действовать только одна очередь

 • 25450 просмотра
Уменьшение предельного возраста службы в армии: нардеп оценил, рассмотрят ли законопроект

Уменьшение предельного возраста службы в армии: нардеп оценил, рассмотрят ли законопроект

 • 30566 просмотра
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 49441 просмотра
публикации
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 113228 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

 • 125115 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 132287 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 174496 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 236541 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 49441 просмотра
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

 • 84933 просмотра
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

 • 109889 просмотра
"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

 • 96632 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

 • 93469 просмотра
Актуальное
"Газпром" планирует в 2025 году прекратить транзит газа в Европу через Украину

"Газпром" планирует в 2025 году прекратить транзит газа в Европу через Украину

Киев  •  УНН

 • 1217 просмотра

Read in English

российская компания "Газпром" намерена остановить транзит газа через Украину после 31 декабря 2024 года. Экспорт газа в" дальнее зарубежье " сократится на 20% и составит менее 39 млрд кубометров.

российская корпорация "Газпром" в 2025 году прекратит транзит газа в Европу через Украину. В планах корпорации из так называемого "дальнего зарубежья" – Европа и Турция – остается лишь газоснабжение в Турцию. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Киев заявил, что хочет разорвать транзитное соглашение, которое положит конец более чем полувековым поставкам газа из Сибири на рынки Центральной Европы, которые начались еще в советское время и были стабильным источником доходов российского бюджета.

Несмотря на заявления Киева о нежелании продлевать соглашение, которое приносит Украине до $1 млрд в год в виде транзитных сборов, москва сигнализирует о готовности к переговорам и возможности продолжения поставок через украинскую территорию.

Однако россия, которая до Великой войны была крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, потеряла почти всех своих европейских клиентов. Это произошло из-за попыток ЕС уменьшить зависимость от российской энергетики, а также после подрыва газопровода "Северный поток" в 2022 году.

Как отмечает агентство, такой план окончательно еще не согласован в руководстве, но он предусматривает прекращение транзита через Украину сразу после 31 декабря.

Ожидается, что экспорт российского газа в "дальнее зарубежье" в 2025 году сократится на 20% и составляет менее 39 млрд кубометров, по сравнению с более чем 49 млрд кубометров в 2024 году. Это поставки через газопроводы "Турецкий"и" Голубой поток".

В то же время в" Газпроме " считают, что поставки в Турцию не только не прекратятся – даже не сократятся.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что Венгрия ведет переговоры с "Газпромом" о дополнительных закупках газа на 2025 год. Планируется использовать весь потенциал "Турецкого потока" для увеличения объемов импортируемого топлива.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
turtsiyaТурция
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина