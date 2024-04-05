"Газовое дело": суд заочно приговорил Онищенко к 15 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Александра Онищенко по делу о завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию САП.

"15 и 12 лет лишения свободы с конфискацией - коллегия судей ВАКС объявила приговор народному депутату Украины VII созыва и его финансовому директору, обвиняемым в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча", - говорится в сообщении САП.

Дополнение

Как сообщалось ранее, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

Онищенко давно скрывается за границей.

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