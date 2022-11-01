Газета "красная звезда" и радио "россия Z" - в полиции рассказали, как оккупанты ведут пропаганду на захваченных территориях

Цитата

«Обследуя все деоккупированные территории, обнаружили тот факт, что захватчика интересуют не только территории. Они используют различные средства пропаганды. На любой их позиции мы обнаруживали их стандартную газету “красная звезда”. Она специально привозится в войска рф, их раздавали даже и по домам во время оккупации, чтобы люди ее изучали. Пропаганда рассчитана на условия информационного вакуума, когда они не позволяют украинским и международным СМИ доносить правдивую информацию и такая газета может иметь влияние. Практически во всех помещениях на скотч была наклеена бумага, на которой были распечатаны фейки, в том числе и о биолабораториях, и об уничтожении Донбасса в течение 8 лет. Запускают свое радио “россия Z” и транслируют пропаганду даже по радио», – сообщил Небытов.

Он также добавил, что россияне пытаются воздействовать не только на взрослое население, но и на детей - полиция обнаруживает на деоккупированных территориях большое количество экземпляров учебника “история россии”.

Напомним

Российские оккупанты врут, что Силы обороны застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить иранские дроны.



