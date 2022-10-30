Центр стратегічних комунікацій спростував фейк про те, що Сили оборони України застрелили кількох цивільних під час спроби збити дрон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські окупанти брешуть, що Сили оборони застрелили кількох мирних жителів під час спроби збити іранські дрони. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Цитата
«Йдеться про матеріал журналіста німецького видання Der Spiegel Йорга Ремера від 26 жовтня – «Як Україна збиває російські безпілотники-камікадзе». У ньому Ремер описує загрозу, яку створюють іранські дрони, а також методи, за допомогою яких українські військові вже досить успішно протистоять цим БпЛА. Звісно, що не забарилися з «реакцією» і фейкотворці з підконтрольних кремлю каналів та сайтів, які й спотворили інформацію», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що фактчекінговий ресурс StopFake зробив запит на уточнення інформації до журналіста, на що він сформулював останнє речення своєї статті точніше і тепер стає зрозуміло, що інформація про загиблих мирних жителів не стосується України, проте подібні випадки траплялися в інших регіонах світу.
«Я вражений тим, що уривок з мого матеріалу був використаний як джерело фейкової новини на російських сайтах. Це загальне твердження, у мене немає інформації про травми чи смерті, викликані спробами стріляти по безпілотниках з вогнепальної зброї. Але тепер я сформулював останнє речення трохи точніше та додав уточнення «в інших місцях». Тоді зрозуміло, що ця інформація не стосується України», - сказав журналіст.
Доповнення
Протягом 10-16 жовтня дослідники з Празького інституту досліджень безпеки, у межах моніторингу, зафіксували «думко-віруси», які прищеплювала чехам російська пропаганда. Зокрема, йдеться про звинуваченні України в тероризмі та «страшний імідж» генерала рф суровікіна.