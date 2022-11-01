Газета “красная звезда” та радіо “россия Z” – у поліції розповіли, як окупанти ведуть пропаганду на захоплених територіях

ukru
"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
Ексклюзив
09:22 • 1152 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 5238 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 46835 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 155976 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134578 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166347 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 192004 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224378 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225601 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 455445 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 118102 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120789 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 111130 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 121435 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 50414 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 155963 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 455440 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 408308 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 617298 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 741027 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22507 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 39007 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 101989 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 137082 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220543 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Газета “красная звезда” та радіо “россия Z” – у поліції розповіли, як окупанти ведуть пропаганду на захоплених територіях

Газета “красная звезда” та радіо “россия Z” – у поліції розповіли, як окупанти ведуть пропаганду на захоплених територіях

Київ • УНН

 • 200842 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. За допомогою газет, листівок із фейками та радіо, спеціально запущене на території України, окупанти намагаються проводити пропагандистську діяльність серед мирного населення. Про це на брифінгу повідомив голова Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

«Обстежуючи всі деокуповані території, виявили той факт, що загарбника цікавлять не лише території. Вони використовують різні засоби пропаганди. На будь-якій їх позиції ми виявляли їх стандартну газету “красная звезда”. Вона спеціально привозиться до військ рф, їх роздавали навіть і по домівках під час окупації, щоб люди її вивчали. Пропаганда розрахована на умови інформаційного вакууму, коли вони не дають змогу українським та міжнародним ЗМІ доводити правдиву інформацію і така газета може мати вплив. Практично у всіх приміщеннях на скотч було наклеєно папір, на якому були роздруковані фейки, в тому числі і про біолабораторії, і про знищення Донбасу протягом 8 років. Запускають своє радіо “россия Z” і транслюють пропаганду навіть по радіо», – повідомив Нєбитов.

Він також додав, що росіяни намагаються впливати не лише на доросле населення, а й на дітей. Так поліція виявляє на деокупованих територіях велику кількість екземплярів підручника “история россии”.

Нагадаємо

Російські окупанти брешуть, що Сили оборони застрелили кількох мирних жителів під час спроби збити іранські дрони.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,158.11
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.51
Ethereum
$1,854.05