Газета “красная звезда” та радіо “россия Z” – у поліції розповіли, як окупанти ведуть пропаганду на захоплених територіях

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«Обстежуючи всі деокуповані території, виявили той факт, що загарбника цікавлять не лише території. Вони використовують різні засоби пропаганди. На будь-якій їх позиції ми виявляли їх стандартну газету “красная звезда”. Вона спеціально привозиться до військ рф, їх роздавали навіть і по домівках під час окупації, щоб люди її вивчали. Пропаганда розрахована на умови інформаційного вакууму, коли вони не дають змогу українським та міжнародним ЗМІ доводити правдиву інформацію і така газета може мати вплив. Практично у всіх приміщеннях на скотч було наклеєно папір, на якому були роздруковані фейки, в тому числі і про біолабораторії, і про знищення Донбасу протягом 8 років. Запускають своє радіо “россия Z” і транслюють пропаганду навіть по радіо», – повідомив Нєбитов.

Він також додав, що росіяни намагаються впливати не лише на доросле населення, а й на дітей. Так поліція виявляє на деокупованих територіях велику кількість екземплярів підручника “история россии”.

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Російські окупанти брешуть, що Сили оборони застрелили кількох мирних жителів під час спроби збити іранські дрони.



