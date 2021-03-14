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Гандбол: Украина одержала вторую подряд победу в отборе на Евро-2022

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Сборная Украины получила драматическую победу в выездном матче со сборной Фарерских островов в отборе на гандбольный Евро-2022. Об этом сообщает Федерация гандбола Украины, передает УНН.

Детали

В поединке, который прошел в фарерской столице Торсхавн, “сине-желтые” сумели наладить игру после удивительно тяжелого начала, догнав соперников, уступая 1:4, а по итогам первой половины уже уверенно лидировали — 16:11.

Впрочем конце поединка болельщикам “сине-желтых” пришлось сильно поволноваться — фарерцы сократили отставание до минимума и на последних секундах могли сравнять счет, но сборная Украины все же выстояла и сохранила победные для себя — 26:25.

Украинская команда выполнила задачу на оба мартовские матчи отбора — победила Фареры и дома (25:21) и в гостях. Сейчас Сборная Украины 5 очков в четырех играх.

Дополнение

Вопрос выхода на Евро для украинцев будет решаться в заключительных играх групповой стадии против Чехии — 28 апреля на своей площадке и 2 мая на выезде.

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