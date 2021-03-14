Гандбол: Україна здобула другу поспіль перемогу у відборі на Євро-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Збірна України здобула драматичну перемогу у виїзному матчі зі збірною Фарерських островів у відборі на гандбольний Євро-2022. Про це повідомляє Федерація гандболу України, передає УНН.
Деталі
У поєдинку, що пройшов у фарерській столиці Торсгавні, “синьо-жовті” зуміли налагодити гру після напрочуд важкого початку, наздогнали суперників, поступаючись 1:4, а за підсумками першої половини вже впевнено лідирували — 16:11.
Втім наприкінці поєдинку вболівальникам “синьо-жовтих” довелось сильно похвилюватись — фарерці скоротили відставання до мінімуму і на останніх секундах могли зрівняти рахунок, але збірна України все ж вистояла і зберегла переможні для себе — 26:25.
Українська команда виконала завдання на обидва березневі матчі відбору — перемогла Фарери і вдома (25:21) і в гостях. Наразі Збірна України має 5 очок у чотирьох іграх.
Доповнення
Питання виходу на Євро для українців буде вирішуватись у заключних іграх групової стадії проти Чехії — 28 квітня на своєму майданчику та 2 травня на виїзді.