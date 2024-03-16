Галущенко о санкциях против "росатома": есть уверенность, что вскоре будут результаты

Рассмотрение вопроса о введении санкций против российской атомной отрасли на слушаниях в Конгрессе США дает уверенность в том, что вскоре они будут введены. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона, передает УНН.

"В США Конгресс всегда шел как ледокол в санкциях, поэтому очень важно, что вопрос санкций в атомной энергетике сегодня на повестке дня. Это дает уверенность, что они будут в ближайшее время введены", - отметил Герман Галущенко.

Напомним, что 12 марта состоялись слушания в подкомитете Палаты представителей, во время которых конгрессмены заслушали в том числе и заявление министра энергетики Украины о необходимости скорейшего принятия ограничений по "росатому".

"Атомная отрасль - единственный источник интеллектуального экспорта российской энергетики. Все остальное - это ископаемые виды топлива. Они экспортируют и ядерное топливо, и технологии, и строят блоки по миру. Санкции должны завершить этот процесс", - отметил Герман Галущенко.

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