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Галущенко: По оценкам Всемирного банка украинской энергетике нанесено около 11 млрд долларов убытков

Галущенко: По оценкам Всемирного банка украинской энергетике нанесено около 11 млрд долларов убытков

Киев • УНН

 • 687046 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. По расчетам Всемирного банка россия нанесла энергетике Украины около 11 млрд долларов убытков. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

 

Цитата

«Есть расчеты Всемирного банка. Они посчитали энергетику – где-то около 11 млрд долларов они посчитали убытки конкретно энергетики. Но надо учитывать, что это цифры на определенный период времени. То есть оно не учитывает еще дальнейшие обстрелы. Эта цифра безусловно буду увеличиваться», - рассказал Галущенко.

Он отметил, что Украине сейчас нужно искать средства и восстанавливать поврежденные энергообъекты.

Дополнение

В апреле генеральный директор АО «Оператор рынка» Александр Гавва сообщал, что убытки от масштабных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины Всемирный банк оценил в более чем 10 миллиардов долларов. Накопить сейчас средства естественным образом, как это происходило раньше, компании энергорынка не могут из-за уменьшения потребления, а обязательств по подготовке к следующей зиме имеют гораздо больше.

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