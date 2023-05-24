Галущенко: За оцінками Світового банку українській енергетиці завдано близько 11 млрд доларів збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. За розрахунки Світового банку росія завдала енергетиці України близько 11 млрд доларів збитків. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Є розрахунки Світового банку. Вони порахували енергетику – десь близько 11 млрд доларів вони порахували збитки конкретно енергетики. Але треба враховувати, що це цифри на певний період часу. Тобто воно не враховує ще подальші обстріли. Ця цифра безумовно буду збільшуватися», - розповів Галущенко.
Він зазначив, що Україні наразі потрібно шукати кошти та відновлювати пошкоджені енергооб'єкти.
Доповнення
У квітні генеральний директор АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва повідомляв, що збитки від масштабних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України Світовий банк оцінив у понад 10 мільярдів доларів. Накопичити зараз кошти у природний спосіб, як це відбувалося раніше, компанії енергоринку не можуть через зменшення споживання, а зобов’язань щодо підготовки до наступної зими мають набагато більше.