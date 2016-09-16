Футуристическая постройка украсит Нью-Йор

Т.Хетервик построит новый общественный памятник в Нью-Йорке. "Судно" это - 15-этажное скульптура, состоящая из 154 причудливо смежных лестничных пролетов, которые будут служить в качестве центрального элемента Хьюдсон Ярдс в западной части Манхэттена.

"Мы должны были думать о том, что может выступать в качестве памятника архитектуры, то, что могло бы помочь придать характер и особенности пространства", - сказал Т.Хетервик.

Стоимость конструкции "Судно" оценивается в $ 150 млн.