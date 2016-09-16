Нова футуристична споруда прикрасить Нью-Йорк
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Конструкцію, яка отримала назву Vessel, що у перекладі з англ. означає “судно”, під авторством британського архітектора Томаса Хетервіка зведуть у центрі Хьюдсон Ярдс, між деревами та хмародерами. Завершити будівництво планують у 2018 році, передає УНН з посиланням на Аrchdaily.
Т.Хетервік побудує новий громадський пам’ятник в Нью-Йорку. “Судно” — це 15-поверхова скульптура, що складається з 154 вигадливо суміжних сходових прольотів, які будуть слугувати в якості центрального елемента Хьюдсон Ярдс в західній частині Манхеттена.
“Ми повинні були думати про те, що може виступати в якості архітектурної пам’ятки, щось, що могло б допомогти надати характеру і особливості простору,” - сказав Т.Хетервік.
Вартість конструкції “Судно” оцінюється в 150 млн дол.