Future Perfect: две тысячи публичных служащих пройдут бесплатные курсы английского

В рамках программы Future Perfect при поддержке проекта USAID "ГОВЕРЛА" стартуют курсы английского для 2 тыс. госслужащих и представителей местного самоуправления. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, передает УНН.

"2000 публичных служащих пройдут бесплатные курсы английского в рамках образовательной программы. Чтобы обмениваться опытом и знаниями с международными партнерами и уверенно представлять Украину за рубежом, необходимо хорошо владеть английским языком. Именно поэтому в рамках программы Future Perfect при поддержке проекта USAID "ГОВЕРЛА" стартуют курсы английского для госслужащих и представителей местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курсы предусматривают: бесплатное обучение от преподавателей со всего мира; практику общения в международных группах; мгновенную обратную связь для отслеживания своего прогресса; сертификат об успешном прохождении программы.

"Образовательный проект разрабатывается с учетом общеевропейских рекомендаций по языковому образованию, а в планах - сертификация курсов Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы. Курс предусматривает достижение всеми участниками уровня В1", - добавляют в министерстве.

Обучение продлится с 20 мая по 11 августа. Заявки необходимо подать до 30 апреля.

Напомним

В ноябре прошлого года в Украине стартовал национальный проект Future Perfect по популяризации английского языка, который имеет целью стимулировать граждан изучать иностранный язык для карьерного роста и расширения возможностей трудоустройства.