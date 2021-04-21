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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 102926 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 154470 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 157821 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 232936 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 273758 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 149893 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 139440 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Футбольная Суперлига: английский клуб решил выйти из турнира

Футбольная Суперлига: английский клуб решил выйти из турнира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Английский “Челси” покинуть вновь турнир под названием Европейская Суперлига, сообщает УНН со ссылкой на журналиста “ВВС” Дэна Роана и “The Sun”.

Детали

В лагере лондонского “Челси” уже занимаются подготовкой официальных бумаг о выходе из Европейской Суперлиги.

Сказано, что решение было принято владельцем клуба Романом Абрамовичем и советом директоров “Челси” после того, как они стали свидетелями негативной глобальной реакции на Суперлигу. Были опасения, что выступление в Суперлиге может нанести ущерб репутации клуба, гордится своим антисемитизмом и общественной работой.

Напомним

“Челси” является одним из 12-ти клубов основателей нового турнира. В общем шесть клубов из Англии вошли в Суперлигу. Фанаты “Челси” устроили масштабный митинг против вступления команды в Суперлигу

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