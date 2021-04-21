Футбольная Суперлига: английский клуб решил выйти из турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Английский “Челси” покинуть вновь турнир под названием Европейская Суперлига, сообщает УНН со ссылкой на журналиста “ВВС” Дэна Роана и “The Sun”.
Детали
В лагере лондонского “Челси” уже занимаются подготовкой официальных бумаг о выходе из Европейской Суперлиги.
Сказано, что решение было принято владельцем клуба Романом Абрамовичем и советом директоров “Челси” после того, как они стали свидетелями негативной глобальной реакции на Суперлигу. Были опасения, что выступление в Суперлиге может нанести ущерб репутации клуба, гордится своим антисемитизмом и общественной работой.
Напомним
“Челси” является одним из 12-ти клубов основателей нового турнира. В общем шесть клубов из Англии вошли в Суперлигу. Фанаты “Челси” устроили масштабный митинг против вступления команды в Суперлигу