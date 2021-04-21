Футбольна Суперліга: англійський клуб вирішив вийти з турніру

Деталі

У таборі лондонського "Челсі" вже займаються підготовкою офіційних паперів про вихід з Європейської Суперліги.

Сказано, що рішення було прийнято власником клубу Романом Абрамовичем і радою директорів "Челсі" після того, як вони стали свідками негативної глобальної реакції на Суперлігу. Були побоювання, що виступ у Суперлізі може завдати шкоди репутації клубу, який пишається своїм антисемітизмом і громадською роботою.

Нагадаємо

"Челсі" є одним з 12-ти клубів засновників нового турніру. Загалом шість клубів із Англії увійшли до Суперліги. Фанати “Челсі” влаштували масштабний мітинг проти вступу команди у Суперлігу