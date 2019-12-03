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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 23177 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105137 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 84324 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 104835 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116986 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146948 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147669 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 184609 просмотра

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Футболист соперника сборной Украины по Евро-2020 признан лучшим молодым игроком года

Футболист соперника сборной Украины по Евро-2020 признан лучшим молодым игроком года

Киев  •  УНН

 • 9381 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На церемонии вручения "Золотого мяча" также был назван лучший молодой игрок, которому достался трофей Копа, сообщает УНН со ссылкой на France Football.

Победу в номинации получил защитник "Ювентуса" Маттейс Где Лигт, который в борьбе за награду обошел Жоау Фелиш ("Атлетико") и Джейдон Санчо ("Боруссия" Д).

Примечательно, что Де Лигт в прошлом сезоне выступал за амстердамский "Аякс", крайнего трансферного окна стал игроком "Ювентуса".

Стоит отметить, что в списке 10 претендентов был и украинский вратарь Андрей Лунин.

Добавим, что Де Лигт является игроком сборной Нидерландов, с которой Украина будет соревноваться в группе на Евро-2020.

Украинские Национальные Новости

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