Футболіста суперника збірної України по Євро-2020 визнано кращим молодим гравцем року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На церемонії вручення "Золотого м'яча" також був названий кращий молодий гравець, якому дістався трофей Копа, повідомляє УНН з посиланням на France Football.
Перемогу у номінації здобув захисник "Ювентуса" Маттейс Де Лігт, який в боротьбі за нагороду обійшов Жоау Феліш ("Атлетіко") і Джейдон Санчо ("Боруссія" Д).
Примітно, що Де Лігт в минулому сезоні виступав за амстердамський "Аякс", крайнього трансферного вікна став гравцем "Ювентуса".
Варто відзначити, що в списку 10 претендентів був і український воротар Андрій Лунін.
Додамо, що Де Лігт є гравцем збірної Нідерландів з якою Україна змагатиметься у групі на Євро-2020.