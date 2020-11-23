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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26786 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84612 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102234 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118276 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152831 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200353 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Футболист "Миная" назван лучшим игроком тура УПЛ

Футболист "Миная" назван лучшим игроком тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 12663 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинская Премьер-лига определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 10-го тура Favbet Лиги, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

По итогам голосования победу одержал нападающий “Миная” Анатолий Нуриев, который опередил полузащитника “Динамо” Дениса Гармаша и голкипера “Львова” Ореста Костика.

Зато звание лучшего тренера тура выборол Юрий Максимов из “Ворсклы”, который помог клубу обыграть “Колос” (3:0).

Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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