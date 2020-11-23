Футболист "Миная" назван лучшим игроком тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинская Премьер-лига определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 10-го тура Favbet Лиги, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
По итогам голосования победу одержал нападающий “Миная” Анатолий Нуриев, который опередил полузащитника “Динамо” Дениса Гармаша и голкипера “Львова” Ореста Костика.
Зато звание лучшего тренера тура выборол Юрий Максимов из “Ворсклы”, который помог клубу обыграть “Колос” (3:0).
Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.