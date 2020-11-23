Футболіста “Минаю” названо найкращим гравцем туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 10-го туру Favbet Ліги, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Минаю” Анатолій Нурієв, який випередив півоборонця “Динамо” Дениса Гармаша й голкіпера “Львова” Ореста Костика.
Натомість звання найкращого тренера туру виборов Юрій Максимов із “Ворскли”, який допоміг клубу обіграти “Колос” (3:0).
Зазначимо, що до складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.