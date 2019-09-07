Футболист "Шахтера" отметился результативным действием в матче квалификации к Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон отличился в составе сборной Израиля результативным пасом в матче пятого тура отбора Евро-2020 против Северной Македонии, сообщает УНН.
20-летний хавбек вышел в стартовом составе, и во втором тайме помог Захави открыть счет. Соломон прошел двух оппонентов по правому флангу атаки и прострелил низом в центр штрафной, где один оказался Захави.
Однако удержать победные цифры на табло Израиля не удалось — 1:1.
Добавим, что в составе “Шахтера” Соломон провел в нынешнем сезоне 4 поединка, забил один гол и отдал одну результативную передачу.