Футболіст “Шахтаря” відзначився результативною дією у матчі кваліфікації до Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Півзахисник “Шахтаря” Манор Соломон відзначився у складі збірної Ізраїлю результативним пасом в матчі п’ятого туру відбору Євро-2020 проти Північної Македонії, повідомляє УНН.
20-річний хавбек вийшов в стартовому складі, і в другому таймі допоміг Захаві відкрити рахунок. Соломон пройшов двох опонентів по правому флангу атаки і прострілив низом в центр штрафної, де один опинився Захаві.
Проте втримати переможні цифри на табло Ізраїлю не вдалося — 1:1.
Додамо, що у складі “Шахтаря” Соломон провів у нинішньому сезоні 4 поєдинки, забив один гол і віддав одну результативну передачу.