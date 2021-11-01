Футбол: защитник сборной Украины отдал результативную передачу в иностранном чемпионате

Подробности

Украинский футболист вышел в стартовом составе, отыграл полный поединок и отличился результативной передачей, после которой гости забили победный мяч - 2:1.

Набрав 26 очков, "Брюгге" возглавляет турнирную таблицу О Лигах.

Отметим, что в активе Соболя 14 матчей за "Брюгге" в двух турнирах, в которых один гол и три результативных паса.

Что предшествовало этому

Вицекапитан "Шахтера" подписал новый контракт с донецким клубом.