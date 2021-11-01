Футбол: защитник сборной Украины отдал результативную передачу в иностранном чемпионате
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В 13 туре чемпионата Бельгии по футболу "Брюгге" защитника сборной Украины Эдуарда Соболя на выезде встречался с "Сент-Трюйденом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр УАФ.
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Украинский футболист вышел в стартовом составе, отыграл полный поединок и отличился результативной передачей, после которой гости забили победный мяч - 2:1.
Набрав 26 очков, "Брюгге" возглавляет турнирную таблицу О Лигах.
Отметим, что в активе Соболя 14 матчей за "Брюгге" в двух турнирах, в которых один гол и три результативных паса.
Что предшествовало этому
Вицекапитан "Шахтера" подписал новый контракт с донецким клубом.