Футбол: захисник збірної України віддав результативну передачу в іноземному чемпіонаті

Деталі

Український футболіст вийшов у стартовому складі, відіграв повний поєдинок та відзначився результативною передачею, після якої гості забили переможний м’яч — 2:1.

Набравши 26 очок, "Брюгге" наразі очолює турнірну таблицю Про Ліги.

Зауважимо, що в активі Соболя 14 матчів за "Брюгге" в двох турнірах в яких один гол та три результативні паси.

Що передувало цьому

Віцекапітан “Шахтаря” підписав новий контракт із донецьким клубом.