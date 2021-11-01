Футбол: захисник збірної України віддав результативну передачу в іноземному чемпіонаті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У 13-му турі чемпіонату Бельгії з футболу "Брюгге" захисника збірної України Едуарда Соболя на виїзді зустрічався із "Сент-Трюйденом". Про це інформує УНН з посиланням на прес-центр УАФ.
Деталі
Український футболіст вийшов у стартовому складі, відіграв повний поєдинок та відзначився результативною передачею, після якої гості забили переможний м’яч — 2:1.
Набравши 26 очок, "Брюгге" наразі очолює турнірну таблицю Про Ліги.
Зауважимо, що в активі Соболя 14 матчів за "Брюгге" в двох турнірах в яких один гол та три результативні паси.
Що передувало цьому
Віцекапітан “Шахтаря” підписав новий контракт із донецьким клубом.