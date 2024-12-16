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Французская дипломатическая миссия впервые за 12 лет отправится в Сирию

Французская дипломатическая миссия впервые за 12 лет отправится в Сирию

Киев  •  УНН

 • 1027 просмотра

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Четыре французских дипломата отправятся в Сирию 17 декабря для установления первых контактов с новой властью. Миссия имеет целью восстановить влияние Франции и оценить гуманитарные потребности населения.

Французская дипломатическая миссия планирует посетить Сирию во вторник, 17 декабря, для установления первых контактов. Об этом сообщает и.о. министра иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире канала France Inter, пишет УНН.

Детали

По словам Жан-Ноэль Барро, целью четырех дипломатов, направляющихся в Сирию, будет "возвращение влияния" Франции в стране, "установление начальных контактов" с новой властью и "оценка насущных потребностей населения" с гуманитарной точки зрения.

Этот визит может стать первым официальным шагом Франции в восстановлении связей с Сирией после 12-летнего перерыва из-за многолетнего конфликта в стране.

Кстати президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал падение режима Башара Асада.

Напомним

Сирийские христиане провели первые воскресные богослужения после свержения режима Асада. Новая исламистская власть пообещала защищать права религиозных меньшинств, хотя христиане все еще обеспокоены.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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