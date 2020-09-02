Французский защитник пополнил состав ПФК "Львов"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. ПФК “Львов” оформил очередное подписание текущего трансферного окна. Новичком “сине-золотых львов” стал французский защитник тунисского происхождения Маруан Михоуби. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.
Срок контракта новичка с львовянами будет действовать три года.
В команду 21-летний защитник присоединился на правах свободного агента. Последним клубом Михоуби был французский коллектив ФК “Убань”. Имеет в своем послужном списке новичок также выступления за молодежную команду “Монако” U-19.
Стоит отметить, что в составе “Львова” Маруан Михоуби выступать под девяносто девятой номером.
Как сообщал УНН, пятеро игроков покинули состав “Львову”.