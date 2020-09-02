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Французский защитник пополнил состав ПФК "Львов"

Киев • УНН

 • 11405 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. ПФК “Львов” оформил очередное подписание текущего трансферного окна. Новичком “сине-золотых львов” стал французский защитник тунисского происхождения Маруан Михоуби. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.

Французский защитник пополнил состав ПФК "Львов"

Срок контракта новичка с львовянами будет действовать три года.

В команду 21-летний защитник присоединился на правах свободного агента. Последним клубом Михоуби был французский коллектив ФК “Убань”. Имеет в своем послужном списке новичок также выступления за молодежную команду “Монако” U-19.

Стоит отметить, что в составе “Львова” Маруан Михоуби выступать под девяносто девятой номером.

Как сообщал УНН, пятеро игроков покинули состав “Львову”.

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