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Французький захисник поповнив склад ПФК "Львів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. ПФК "Львів" оформив чергове підписання поточного трансферного вікна. Новачком "синьо-золотих левів" став французький захисник туніського походження Маруан Міхоубі. Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.

Французький захисник поповнив склад ПФК "Львів"

Термін контракту новачка з львів’янами діятиме три роки.

До команди 21-річний оборонець приєднався на правах вільного агента. Останнім клубом Міхоубі був французький колектив ФК “Убань”. Має у своєму послужному списку новачок також виступи за молодіжну команду “Монако” U-19.

Варто відзначити, що у складі “Львова” Маруан Міхоубі виступатиме під 99-им номером.

Як повідомляв УНН, п’ятеро гравців покинули склад “Львову”.

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