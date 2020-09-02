Французький захисник поповнив склад ПФК "Львів"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. ПФК "Львів" оформив чергове підписання поточного трансферного вікна. Новачком "синьо-золотих левів" став французький захисник туніського походження Маруан Міхоубі. Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.
Термін контракту новачка з львів’янами діятиме три роки.
До команди 21-річний оборонець приєднався на правах вільного агента. Останнім клубом Міхоубі був французький колектив ФК “Убань”. Має у своєму послужному списку новачок також виступи за молодіжну команду “Монако” U-19.
Варто відзначити, що у складі “Львова” Маруан Міхоубі виступатиме під 99-им номером.
Як повідомляв УНН, п’ятеро гравців покинули склад “Львову”.