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Французский суд приговорил дядю Башара Асада к 4 годам лишения свободы за финансовые преступления

Французский суд приговорил дядю Башара Асада к 4 годам лишения свободы за финансовые преступления

Киев  •  УНН

 • 11677 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Апелляционный суд Парижа в четверг поддержал обвинительный приговор дяде сирийского президента Башара аль-Асада в незаконном присвоении государственных средств в Сирии, отмывании добычи и создании большого портфеля недвижимости во Франции с помощью незаконно полученных доходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Суд подтвердил прошлогодний четырехлетний тюремный срок в отношении 84-летнего Рифаата аль-Асада, который, возможно, ему не придется отбывать, учитывая его преклонный возраст. Асад находится под следствием во Франции с 2014 года.

Младшего брата покойного сирийского президента Хафеза аль-Асада - отца действующего президента - судили за преступления, предположительно совершенные в период с 1984 по 2016 год, включая налоговое мошенничество при отягчающих обстоятельствах и незаконное присвоение сирийских средств.

В июне прошлого года суд Парижа отклонил обвинения против Асада за период с 1984 по 1996 год, но признал его виновным в организованном отмывании средств, присвоенных с сирийского государственного кошелька в период с 1996 по 2016 год. Он также был признан виновным в налоговом мошенничестве.

Бывший вице-президент Сирии Асад покинул свою родную страну в 1984 году после неудачного переворота против своего брата Хафеза, который возглавлял Сирию с 1971 по 2000 год.

После приезда в Европу расточительный образ жизни Рифаата аль-Асада, четырех его жен и 16-ти детей вскоре вызвали недоумение.

Его французские состояния включают два таунхауса в шикарных парижских кварталах, конный завод, около 40 квартир и замок.

Асад и его семья также создали огромный портфель недвижимости в Испании на сумму около 695 млн евро, которая была конфискована властями в 2017 году.

Адвокаты Асада, который в 1986 году был награжден орденом Почетного легиона Франции за "услуги", настаивают на том, что все его деньги имеют законное происхождение.

Французская дело против Асада началось с иска, поданного в 2013 году антикоррупционной группой Sherpa.

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