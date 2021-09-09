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Французький суд засудив дядька Башара Асада до 4 років позбавлення волі за фінансові злочини

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Апеляційний суд Парижа в четвер підтримав обвинувальний вирок дядькові сирійського президента Башара аль-Асада в незаконному привласненні державних коштів в Сирії, відмиванні видобутку і створенні великого портфеля нерухомості у Франції за допомогою незаконно отриманих доходів. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Суд підтвердив минулорічний чотирирічний тюремний термін в відношенні 84-річного Ріфаата аль-Асада, який, можливо, йому не доведеться відбувати, з огляду на його похилий вік. Асад знаходиться під слідством у Франції з 2014 року.

Молодшого брата покійного сирійського президента Хафеза аль-Асада - батька чинного президента - судили за злочини, імовірно скоєні в період з 1984 по 2016 рік, включаючи податкове шахрайство при обтяжуючих обставинах і незаконне привласнення сирійських засобів.

У червні минулого року суд Парижа відхилив звинувачення проти Асада за період з 1984 по 1996 рік, але визнав його винним в організованому відмиванні коштів, привласнених з сирійського державного гаманця в період з 1996 по 2016 рік. Він також був визнаний винним в податковому шахрайстві.

Колишній віце-президент Сирії Асад покинув свою рідну країну в 1984 році після невдалого перевороту проти свого брата Хафеза, який очолював Сирію з 1971 по 2000 рік.

Після приїзду в Європу марнотратний спосіб життя Ріфаата аль-Асада, чотирьох його дружин і 16-ти дітей незабаром викликали подив.

Його французькі статки включають два таунхауси в шикарних паризьких кварталах, кінний завод, близько 40 квартир і замок.

Асад і його сім'я також створили величезний портфель нерухомості в Іспанії на суму близько 695 мільйонів євро, яка була конфіскована владою в 2017 році.

Адвокати Асада, який в 1986 році був нагороджений орденом Почесного легіону Франції за "послуги", наполягають на тому, що всі його гроші мають законне походження.

Французька справа проти Асада почалося з позову, поданого в 2013 році антикорупційною групою Sherpa.

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