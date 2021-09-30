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Франция обязала подростков предъявлять "паспорт здоровья" для посещения кафе и занятий спортом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Подростки старше 12 лет с сегодняшнего дня, 30 сентября, должны будут предъявить действительный "паспорт здоровья", чтобы получить доступ к ряду общественных мест во Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Connexion France.

Детали

В перечень входят рестораны, кафе, музеи, спортивные сооружения и транспорт для путешествий на дальние расстояния, а также культурные объекты, такие как музеи, которые могут быть частью школьных поездок.

"Паспорты здоровья" также нужны в тренажерных залах и бассейнах, поэтому они будут нужны для занятий спортом, проводимых вне школы, хотя их нужно будет предъявить только один раз.

Такой пропуск может состоять из:

  • Доказательства того, что человек был полностью вакцинирован как минимум семь дней тому назад;
  • Подтверждения отрицательного результата ПЦР или теста на антиген в течение последних 72 часов;
  • Доказательства того, что человек вылечился от Covid-19 в течение последних шести месяцев.

Считается, что около 5 млн французских подростков подпадают под действие расширенных правил, 64% из которых уже полностью вакцинированы, а еще 8% получили свою первую дозу.

Таким образом, 1,4 миллиона полностью вакцинированных детей в возрасте от 12 до 17 лет могут пройти проверку здоровья, пройдя ПЦР или тест на антиген или доведя недавнее выздоровления от Covid-19.

Тесты на Covid-19 станут платными для взрослых во Франции с 15 октября, но дети младше 18 лет по-прежнему смогут получить к ним доступ бесплатно.

Дополнение

Когда в начале сентября школы вернулись к учебному процессу, правительство запустило программу вакцинации в школе в надежде побудить молодых людей пройти вакцинацию.

Однако было введено меньше 30 тысяч доз, при этом Министерство здравоохранения Франции тогда заявило, что "иногда возникают... трудности с привлечением семей".

Дети в возрасте 12-15 лет должны получить согласие одного из родителей или опекуна перед вакцинацией против Covid-19, в то время как дети в возрасте 16 лет и старше могут принять решение самостоятельно.

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