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Франція зобов'язала підлітків пред'являти "паспорт здоров'я" для відвідування кафе та занять спортом

Франція зобов'язала підлітків пред'являти "паспорт здоров'я" для відвідування кафе та занять спортом

Київ • УНН

 • 15989 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Підлітки старше 12 років відсьогодні, з 30 вересня, повинні будуть пред'явити дійсний "паспорт здоров'я", щоб отримати доступ до низки громадських місць у Франції. Про це інформує УНН з посиланням на The Connexion France.

Деталі

До переліку входять ресторани, кафе, музеї, спортивні споруди і транспорт для подорожей на далекі відстані, а також культурні об'єкти, такі як музеї, які можуть бути частиною шкільних поїздок.

"Паспорти здоров'я" також потрібні в тренажерних залах і басейнах, тому вони будуть потрібні для занять спортом, що проводяться поза школою, хоча їх потрібно буде пред'явити лише один раз.

Пропуск здоров'я може складатися з:

  • Доказу того, що людина була повністю вакцинована як мінімум за сім днів до цього;
  • Підтвердження негативного результату ПЛР або тесту на антиген протягом останніх 72 годин;
  • Доказ того, що людина вилікувався від Covid-19 протягом останніх шести місяців.

Вважається, що близько 5 мільйонів французьких підлітків підпадають під дію розширених правил, 64% з яких вже повністю вакциновані, а ще 8% отримали свою першу дозу.

Таким чином, 1,4 мільйона в повному обсязі вакцинованих дітей у віці від 12 до 17 років можуть пройти перевірку здоров'я, пройшовши ПЛР або тест на антиген або довівши недавнє одужання від Covid-19.

Тести на Covid-19 стануть платними для дорослих у Франції з 15 жовтня, але діти молодше 18 років, як і раніше зможуть отримати до них доступ безкоштовно.

Доповнення

Коли на початку вересня школи повернулися до навчального процесу, уряд запустив програму вакцинації в школі в надії спонукати молодих людей пройти вакцинацію.

Однак було введено менше 30 тисяч доз, при цьому Міністерство охорони здоров'я Франції тоді заявило, що "іноді виникають... труднощі з залученням сімей".

Діти у віці 12-15 років повинні отримати згоду одного з батьків або опікуна перед вакцинацією проти Covid-19, в той час як діти у віці 16 років і старше можуть ухвалити рішення самостійно.

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