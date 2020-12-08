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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26577 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84472 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Франция подтвердила вспышку птичьего гриппа на ферме на юго-западе страны

Франция подтвердила вспышку птичьего гриппа на ферме на юго-западе страны

Киев  •  УНН

 • 10227 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вспышка птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 подтверждена на утиной ферме на юго-западе Франции. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Франции, пишет УНН.

Таким образом, в стране официально подтверждена первая в этом году вспышка высокопатогенного птичьего гриппа на ферме, указывает Reuters. В ноябре этого года французские эксперты обнаружили в департаменте Верхняя Корсика первый на территории страны случай птичьего гриппа H5N8.

В результате было принято решение уничтожить все содержавшееся поголовье кур. Как указал министр сельского хозяйства страны Жюльен Денорманди, их было забито порядка 200-300. После этого министерство объявило во Франции с 17 ноября повышенный уровень опасности распространения птичьего гриппа.

Ранее о выявлении вспышки птичьего гриппа заявили власти нескольких европейских стран.

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