Франція підтвердила спалах пташиного грипу на фермі на південному заході країни

Таким чином, в країні офіційно підтверджений перший в цьому році спалах високопатогенного пташиного грипу на фермі, вказує Reuters. У листопаді цього року французькі експерти виявили в департаменті Верхня Корсика перший на території країни випадок пташиного грипу H5N8.

В результаті було прийнято рішення знищити все поголів’я курей, що містилося там. Як зазначив міністр сільського господарства країни Жюльєн Денорманді, їх було забито близько 200-300. Після цього міністерство оголосило у Франції з 17 листопада підвищений рівень небезпеки поширення пташиного грипу.

Раніше про виявлення спалаху пташиного грипу заявила влада декількох європейських країн.