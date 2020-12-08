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Франція підтвердила спалах пташиного грипу на фермі на південному заході країни

Франція підтвердила спалах пташиного грипу на фермі на південному заході країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Спалах пташиного грипу високопатогенного штаму H5N8 підтверджено на качиній фермі на південному заході Франції. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на Міністерство сільського господарства Франції, пише УНН.

Таким чином, в країні офіційно підтверджений перший в цьому році спалах високопатогенного пташиного грипу на фермі, вказує Reuters. У листопаді цього року французькі експерти виявили в департаменті Верхня Корсика перший на території країни випадок пташиного грипу H5N8.

В результаті було прийнято рішення знищити все поголів’я курей, що містилося там. Як зазначив міністр сільського господарства країни Жюльєн Денорманді, їх було забито близько 200-300. Після цього міністерство оголосило у Франції з 17 листопада підвищений рівень небезпеки поширення пташиного грипу.

Раніше про виявлення спалаху пташиного грипу заявила влада декількох європейських країн.

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