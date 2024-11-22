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Франция осудила атаку рф на Днепр и подтверждает встречу НАТО с Украиной во вторник

Франция осудила атаку рф на Днепр и подтверждает встречу НАТО с Украиной во вторник

Киев  •  УНН

 • 5555 просмотра

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Франция осудила атаку рф на Днепр новой баллистической ракетой «Орешник» и подтвердила проведение заседания Украина-НАТО 26 ноября. Главными темами встречи станут усиление украинской ПВО и ограничение российских возможностей.

Франция осудила недавнюю атаку россии на Днепр и подтвердила проведение совета Украина-НАТО во вторник. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Франция выражает сожаление по поводу массированной атаки на Днепровский регион, россией с использованием баллистической ракеты "Орешник", которая нанесла значительный ущерб в гражданских районах

- заявил в пятницу представитель МИД Франции.

Он добавил, что угрозы, адресованные путиным европейским государствам и членам НАТО, являются неприемлемыми.

"Это подтверждает эскалационную позицию россии. Совет Украина-НАТО соберется во вторник и позволит членам Альянса обсудить этот вопрос. В этой ситуации только один агрессор - россия", - сказал он.

Дополнение

Глава МИД Украины заявил, что Украина инициировала заседание в формате Украина-НАТО из-за применения рф новой баллистической ракеты для удара по Днепру. Заседание должно состояться в следующий вторник, 26 ноября. Главными темами встречи будет усиление украинской ПВО, ограничение российских возможностей.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что рф использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической.

российский диктатор владимир путин заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орэшник".

Запущенная по Днепру российская ракета "орэшник" создавалась с нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, участниками которого до 2019 года были США и РФ.

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты21 нояб. 2024, 12:25 • 134161 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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