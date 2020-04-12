Форвард сборной Украины по футболу восстановился после операции на ноге
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Представитель нападения сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук восстановился и приступил к тренировкам после операции на ноге. Об этом он рассказал в комментарии сайту "Команда номер один", информирует УНН.
Реабилитация форварда бельгийского Гента и сборной Украины Яремчука подошла к концу. Зимой ему была проведена операция на ахилле.
"Думаю, что в физическом плане я уже готов. Много работал и продолжаю работать. Впрочем, говорить о том, что мог бы уже сыграть, наверное, еще рано, ведь игровую форму нужно еще набрать. Надеюсь, пандемия скоро закончится, люди перестанут болеть и мы сможем играть в футбол", - сообщил Яремчук.
Отметим, что в этом сезоне украинец забил 17 голов в 30 матчах на клубном уровне.
Как писал УНН, Яремчук входит в десятку самых дорогих футболистов чемпионата Бельгии.