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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Форвард сборной Украины по футболу восстановился после операции на ноге

Форвард сборной Украины по футболу восстановился после операции на ноге

Киев  •  УНН

 • 33703 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Представитель нападения сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук восстановился и приступил к тренировкам после операции на ноге. Об этом он рассказал в комментарии сайту "Команда номер один", информирует УНН.

Реабилитация форварда бельгийского Гента и сборной Украины Яремчука подошла к концу. Зимой ему была проведена операция на ахилле.

"Думаю, что в физическом плане я уже готов. Много работал и продолжаю работать. Впрочем, говорить о том, что мог бы уже сыграть, наверное, еще рано, ведь игровую форму нужно еще набрать. Надеюсь, пандемия скоро закончится, люди перестанут болеть и мы сможем играть в футбол", - сообщил Яремчук.

Отметим, что в этом сезоне украинец забил 17 голов в 30 матчах на клубном уровне.

Как писал УНН, Яремчук входит в десятку самых дорогих футболистов чемпионата Бельгии.

Украинские Национальные Новости

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