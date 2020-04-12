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Форвард збірної України з футболу відновився після операції на нозі

Форвард збірної України з футболу відновився після операції на нозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Представник нападу збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук відновився та розпочав тренування після операції на нозі. Про це він розповів у коментарі сайту "Команда номер один", інформує УНН.

Реабілітація форварда бельгійського Гента і збірної України Яремчука підійшла до кінця. Взимку йому була проведена операція на ахіллі.

"Думаю, що у фізичному плані я вже готовий. Багато працював і продовжую працювати. Втім, говорити про те, що міг би вже зіграти, напевно, ще передчасно, адже ігрову форму потрібно ще набрати. Сподіваюся, пандемія скоро закінчиться, люди перестануть хворіти, і ми зможемо грати в футбол", - повідомив Яремчук.

Зазначимо, що цього сезону українець забив 17 голів в 30 матчах на клубному рівні.

Як писав УНН, Яремчук входить до десятки найбільш дорогих футболістів чемпіонату Бельгії.

Українські Національні Новини

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