Форвард збірної України з футболу відновився після операції на нозі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Представник нападу збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук відновився та розпочав тренування після операції на нозі. Про це він розповів у коментарі сайту "Команда номер один", інформує УНН.
Реабілітація форварда бельгійського Гента і збірної України Яремчука підійшла до кінця. Взимку йому була проведена операція на ахіллі.
"Думаю, що у фізичному плані я вже готовий. Багато працював і продовжую працювати. Втім, говорити про те, що міг би вже зіграти, напевно, ще передчасно, адже ігрову форму потрібно ще набрати. Сподіваюся, пандемія скоро закінчиться, люди перестануть хворіти, і ми зможемо грати в футбол", - повідомив Яремчук.
Зазначимо, що цього сезону українець забив 17 голів в 30 матчах на клубному рівні.
Як писав УНН, Яремчук входить до десятки найбільш дорогих футболістів чемпіонату Бельгії.